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Париж-2024

Сегодня, 20:20

Серфингист взлетел над волной и застыл в воздухе: самые крутые кадры Олимпиады делают на другом конце света

Лучшее фото Олимпийских игр: серфингист взлетел над волной и застыл в воздухе
Отдел фото «СЭ»
Фото Жером Бруйе, AFP
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Эти медали летних Игр-2024 разыгрывают в райском месте.

Олимпийский турнир серфингистов проходит в 16 тысячах километров от столицы Франции — на побережье Французской Полинезии. На карте мира это маленькая точка в южной части Тихого океана между Австралией с Новой Зеландией и Южной Америкой. 48 отважных спортсменов собрались на острове Таити в деревушке Теахупоо, чтобы покорить крутые волны.

Фото Reuters

Здесь прозрачная вода и потрясающие виды. На их фоне разыгрываются два комплекта медалей — по одному у мужчин и женщин.

Фото Reuters
Фото Reuters

Тренировки у серфингистов начались за неделю до старта Олимпиады.

Фото Reuters
Фото Reuters

26 июля одновременно с церемонией открытия Олимпиады в Париже здесь состоялся свой парад участников и красочный праздник.

Фото Reuters
Фото Reuters

Организаторам не пришлось заботиться о лазерном шоу и других спецэффектах. Красоту создавала великолепная природа Таити.

Фото Reuters

В Теахупоо нет Олимпийской деревни. Серфингисты, тренеры, судьи живут на комфортабельном океанском лайнере.

Фото Reuters
Вот в такой атмосфере олимпийцы начали ловить свою волну.
Фото Reuters
Фото Reuters
За их безопасностью пристально следят профессиональные спасатели на катерах и водных мотоциклах.
Фото Reuters
На берегу за серфингистов болеют товарищи по команде, болельщики и яркие девушки из группы поддержки.
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters

Свое мастерство на волнах демонстрируют не только спортсмены, но и фотокорреспонденты. Глядя на кадры которых возникает вопрос: «Как можно такое снять?»

Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото AFP
Фото AFP

30 июля весь мир облетели кадры с празднованием бразильского серфера Габриэля Медины. Спортсмен после своего выступления взлетел над волной, оторвался от серфа и словно застыл в воздухе. Бразилец несколько мгновений парил над океаном, пока не нырнул в воду. Видео выглядело завораживающим, а фото стало самым крутым на этой Олимпиаде. Его автор — французский фотограф Жером Бруйе. Быть может, ничего сильнее на парижских Играх снять уже не получится. И тогда лучший снимок этих Олимпийских игр будет сделан на другом конце света от их столицы.

Фото Жером Бруйе, AFP
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