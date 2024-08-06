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Париж-2024

Сегодня, 14:00

Соревнования на Олимпиаде едва не сорвал кит. Неожиданный гость турнира по серфингу

Соревнования по серфингу на Олимпиаде в Париже едва не сорвал кит
Михаил Скрыль
Корреспондент
Появление кита едва не сорвало соревнования по серфингу.
Фото AFP
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Во время женского полуфинала по серфингу в относительной близости от девушек появилось гигантское животное.

Соревнования по серфингу в рамках Олимпиады в Париже прошли за тысячи километров от Эйфелевой башни. Турнир провели на главном острове Французской Полинезии — Таити. Таким решением организаторы хотели показать богатое культурное наследие страны и разнообразить локации Игр необычным местом.

Волны Теахупоо, где неоднократно проводились подобные турниры, идеально подходят для сильнейших серферов планеты. Подводила спортсменов только погода. Старты несколько раз откладывались из-за неблагоприятных условий, но выступления все-таки состоялись, и медали были разыграны.

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Запомнились вынесенные на Таити соревнования по серфингу не только отменами из-за погоды и результатами спортсменов. В олимпийскую историю войдет момент, когда во время заплывов в понедельник, 5 августа, компанию женщинам внезапно составил... кит. Гигантское животное попало в трансляцию во время полуфинала между костариканкой Брисой Хеннеси и бразильянкой Татьяной Уэстон-Уэбб.

Серфингистки Бриса Хеннеси и Татьяна Уэстон-Уэбб
Бриса Хеннеси и Татьяна Уэстон-Уэбб.
Фото Reuters

На счастье девушек, кит соблюдал дистанцию и не приближался к спортсменкам. Бразильянке незваный гость соревнований не помешал пробиться в финал. В золотом заплыве Уэстон-Уэбб уступила американке Кэролайн Маркс. В битве за бронзу победила француженка Йоханн Дефе. Мужской турнир серфингистов выиграл Каули Вааст, уроженец Таити, выступающий за Францию. Второе место у австралийца Джека Робинсона, третье — у бразильца Габриэля Медины — героя фото с полетом над волнами, которое широко разошлось по соцсетям в начале Олимпиады.

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Кит в роли зрителя турнира серферов не единственный представитель мира диких животных на Олимпиаде-2024. Ранее олень упал в воду Большого канала Версаля во время соревнований по конному спорту. Животное испугалось и не смогло самостоятельно выбраться из воды. Для спасения оленя привлекли водолазов и ветеринаров, которые обеспечивали безопасность лошадей на соревновании. После возвращения на сушу животное галопом умчалось в сторону подлесья.

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Олимпийский серфинг перенесли из-за непогоды. Соревнования проходят в опасном месте