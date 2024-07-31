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Серфинг

Париж-2024

Сегодня, 19:45

Олимпийский серфинг перенесли из-за непогоды. Соревнования проходят в опасном месте

Соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесены из-за непогоды
Михаил Скрыль
Корреспондент
Серфер Джек Робинсон по время соревнований на Олимпиаде.
Фото Reuters
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На Играх-2024 турнир по серфингу на Таити приостановлен на начальном этапе из-за погодных условий.

Непогода вносит изменения в программу Олимпиады в Париже. Многие соревнования переносились либо сталкивались с нетипичными ситуациями. Теннисистам пришлось играть в дождь и жару, а триатлон вовсе могли переформатировать в дуатлон. Из-за погодных условий перенесли не только турниры в европейской части Франции. Пострадали соревнований по серфингу, которые принимает Теахупоо на острове Таити.

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Проведением турнира на волнах Тихого океана организаторы хотели подчеркнуть богатое культурное наследие страны и разнообразить локации Олимпиады необычным местом. В Теахупоо уже больше 20 лет проводится этап мужского Мирового тура — «Pro Tahiti». Волны в этом месте очень сложные и даже опасные. В 2000 году здесь на соревнованиях серфер Брайс Таереа получил травмы шеи и позвоночника, которые в конечном итоге привели к его смерти.

Пока спортсмены и зрители не смогли в полной мере оценить красоты Французской Полинезии. С первым переносом заплывов серферы столкнулись еще 30 июля. На Теахупоо обрушились проливной дождь и порывистый ветер. В таких условиях проведение соревнований невозможно. По данным официального сайта Олимпиады, все заплывы предварительно перенесены на 1 августа. 30 и 31 июля спортсмены взяли вынужденную паузу из-за непогоды. Важным фактором для соревнований является прогноз прибоя. По нему определяют, когда ожидается прибытие волн, их угол и размер.

Фото Reuters

В расписании на официальном сайте Олимпиады возобновление турнира серферов намечено на 1 августа. Однако не стоит исключать новых переносов. Погода переменчива, а у организаторов предусмотрены резервные дни, в которые можно закончить соревнования. Мужчины успели завершить квалификацию и определить участников четвертьфинала. Девушкам предстоит закончить отборочный раунд, прежде чем начать заплывы в рамках плей-офф.

Олимпиада
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