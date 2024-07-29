19-летний Попович стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем

Сегодня, 21:49
Румынский пловец Давид Попович завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2024 на дистанции 200 метров вольным стилем.
19-летний спортсмен показал время 1:44.72. Серебряную медаль завоевал британец Мэттью Ричардс (+0,2). Бронзу заполучил американец Люк Хобсон, уступив победителю 0,7 секунды.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м в/с
Финал
1. Давид Попович (Румыния) — 1:44.72
2. Мэттью Ричардс (Великобритания) — 1:44.74
3. Люк Хобсон (США) — 1:44.79
4. Данкан Скотт (Великобритания) — 1:44.87
5. Данас Рапшис (Литва) — 1:45.46
6. Лукас Мартенс (Германия) — 1:45.46
7. Максимилиан Джулиани (Австралия) — 1:45.57
8. Кацухиро Мацумото (Япония) — 1:46.26