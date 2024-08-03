Американка Ледеки догнала Латынину по количеству золотых медалей Олимпиады

Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала золото Олимпиады-2024 в Париже, победив в заплыве на 800 м вольным стилем.

Ледеки финишировала с результатом — 8.11,04. Второе место заняла австралийка Ариарне Титмус (8.12,29). Третьей стала еще одна американка Пэйдж Мэдден (8.13,00).

Эта золотая медаль стала девятой в карьере 27-летней американки на Олимпийских играх. Она повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной по этому показателю среди женщин.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

800 м в/с

Финал

1. Кэйти Ледеки (США) — 8.11,04

2. Ариана Титмус (Австралия) — 8.12,29

3. Пэйдж Мэдден (США) — 8.13,00