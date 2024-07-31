Кирпичникова — о серебре Олимпиады: «Думала, что могу максимум завоевать бронзу»

Французская пловчиха Анастасия Кирпичникова, выступавшая ранее за Россию, поделились эмоциями после завоевания серебряной медали на Олимпиады-2024 на дистанции 1500 метров вольным стилем.

— В начале соревнований я не верила, что это возможно. Сейчас я показала 15 минут 40 секунд, это время, о котором я и представить себе не могла, когда начинала с Филиппом (Люка, тренером. — Прим. «СЭ»). У меня нет слов. Серебряная медаль... думала, что могу в лучшем случае завоевать бронзу, — сказала Кирпичникова журналистам.

Золото с новым олимпийским рекордом у американки Кэйти Ледеки (15:30.02), бронзовую медаль завоевала Изабель Гозе из Германии (15:41.16).