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Париж-2024

Сегодня, 22:06

Австралийка Маккиоун выиграла золото на дистанции 100 м на спине на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Кейли Маккиоун.
Фото Reuters
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Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун стала олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров на спине на Играх-2024 в Париже.

Ее результат составил 57,33 секунды. 23-летняя спортсменка побила свой же олимпийский рекорд (57,47).

Серебро завоевала американка Рейган Смит — 57,66. Бронзу выиграла американка Кэтэрин Беркофф — 57,98.

Маккиоун стала четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

100 м н/с

Финал

1. Кейли Маккиоун (Австралия) — 57,33 (олимпийский рекорд)

2. Рейган Смит (США) — 57,66

3. Кэтэрин Беркофф (США) — 57,98

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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