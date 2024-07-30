Австралийка Маккиоун выиграла золото на дистанции 100 м на спине на Олимпиаде-2024

Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун стала олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров на спине на Играх-2024 в Париже. Ее результат составил 57,33 секунды. 23-летняя спортсменка побила свой же олимпийский рекорд (57,47). Серебро завоевала американка Рейган Смит — 57,66. Бронзу выиграла американка Кэтэрин Беркофф — 57,98. Маккиоун стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. Плавание Париж (Франция) Олимпийские игры Женщины 100 м н/с Финал 1. Кейли Маккиоун (Австралия) — 57,33 (олимпийский рекорд) 2. Рейган Смит (США) — 57,66 3. Кэтэрин Беркофф (США) — 57,98