Австралийка О`Кэллаган выиграла золото на дистанции 200 м вольным стилем на Олимпиаде

29 июля, 23:04
Австралийская пловчиха Молли О`Кэллаган стала олимпийской чемпионкой на дистанции 200 метров вольным стилем на Олимпиаде-2024 в Париже.
20-летняя спортсменка прошла дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды.
Серебро выиграла Ариарне Титмус (Австралия) — 1 минута 53,81 секунды. Бронзу завоевала Шивон Бернадетт Хоуи из Гонконга — 1 минута 54,55 секунды.
О`Кэллаган установила олимпийский рекорд, который ранее принадлежал Титмус (1:53,50).
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
200 м в/с
Финал
1. Молли О'Кэллаган (Австралия) — 1:53.27 OR
2. Ариана Титмус (Австралия) — 1:53.81
3. Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) — 1:54.55