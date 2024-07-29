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Париж-2024

29 июля, 23:04

Австралийка О`Кэллаган выиграла золото на дистанции 200 м вольным стилем на Олимпиаде

Руслан Минаев
Молли О&amp;#039;Кэллаган.
Фото Reuters
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Австралийская пловчиха Молли О`Кэллаган стала олимпийской чемпионкой на дистанции 200 метров вольным стилем на Олимпиаде-2024 в Париже.

20-летняя спортсменка прошла дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды.

Серебро выиграла Ариарне Титмус (Австралия) — 1 минута 53,81 секунды. Бронзу завоевала Шивон Бернадетт Хоуи из Гонконга — 1 минута 54,55 секунды.

О`Кэллаган установила олимпийский рекорд, который ранее принадлежал Титмус (1:53,50).

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

200 м в/с

Финал

1. Молли О'Кэллаган (Австралия) — 1:53.27 OR

2. Ариана Титмус (Австралия) — 1:53.81

3. Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) — 1:54.55

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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