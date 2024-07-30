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Сегодня, 14:02

Австралийка Паллистер снялась с женского заплыва на Олимпиаде после положительного теста на коронавирус

Виктория Кравченко
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Австралийская пловчиха Лани Паллистер снялась с женского заплыва на 1500 метров вольным стилем на Олимпиаде в Париже после положительного теста на коронавирус.

Спортсменка на данный момент находится на самоизоляции в деревне спортсменов.

22-летняя спортсменка отправилась на парижскую арену «Ла Дефанс» во вторник утром перед запланированным заплывом на 1500 метров вольным стилем.

Однако после разминки в тренировочном бассейне Паллистер плохо себя почувствовала и решила сняться с соревнования.

Паллистер надеется принять участие в эстафете вольным стилем 4x200 м в четверг в составе сборной Австралии.
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