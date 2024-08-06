Британский пловец Пити считает, что МОК должен платить призовые за Олимпиаду

Британский пловец Адам Пити отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен выплачивать медалистам Олимпиады призовые.

«Считаю, это необходимо. МОК должен больше давать спортсменам. Мы часть индустрии развлечений. Не думаю, что телефона от спонсора и проживания в Олимпийской деревне достаточно, и спортсмены начинают это осознавать. Вопрос очень сложный, но у World Aquatics более чем достаточно денег, чтобы все было», — заявил Пити.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация пообещала выплатить 2,4 миллиона долларов чемпионам Олимпийских игр в Париже. World Athletics — первая международная спортивная федерация, выплачивающая призовые на Олимпиаде.

29-летний Пити является трехкратным олимпийским чемпионом, 8-кратным чемпионом мира и 16-кратным чемпионом Европы. На Олимпийских играх в Париже он завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом, после чего его тест на коронавирус дал положительный результат.