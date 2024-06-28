Чемпионка игр «Дети Азии» не согласна с российскими пловцами, отказавшимися от Олимпиады

Победительница игр «Дети Азии» в плавании на 800 м вольным стилем хабаровчанка Эмилия Зельдман заявила, что не считает правильным отказ российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«Если бы я была в числе лидеров взрослой сборной России, то, конечно, поехала бы на Олимпиаду даже без флага и гимна страны. Все равно все будут знать, что мы из России. Нужно показывать всему миру, что российский спорт жив, а спортсмены, несмотря ни на что, могут показывать высокие результаты и доказывать свое лидерство», — приводит слова Зельдман ТАСС.

14-летняя Зельдман, имеющая звание кандидата в мастера спорта, на играх «Дети Азии» проплыла восьмисотметровку за 9 минут 36,56 секунды. Серебро досталось спортсменке из Таиланда Йонг Карачакорн, бронза — представительнице Сибирского федерального округа Марии Бородавкиной.