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Париж-2024

Сегодня, 22:17

Чикунова отреагировала на российский флаг рядом с ее рекордом в трансляции Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
Евгения Чикунова.
Фото Global Look Press
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Российская пловчиха Евгения Чикунова отреагировала на появление российского флага в трансляции Олимпиады-2024 ее рекорда мира на дистанции 200 метров брассом.

«Приятно, но я и не думала, что может быть как-то по-другому, рекорд ратифицирован официально», — приводит слова Чикуновой сайт matchtv.ru.

Флаг России неожиданно появился на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Российский флаг попал в олимпийскую трансляцию. Ошибка или снятие санкций?

Перед стартом квалификационного заплыва на 200 метров брассом у женщин на Олимпиаде-2024 в трансляции показали мировой рекорд Чикуновой, которая она установила в апреле 2023 года (2 минуты 17,55 секунды). Рядом с ее именем был флаг России.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На Играх выступают 15 россиян в нейтральном статусе.

Евгения Чикунова и&nbsp;Татьяна Смит. Россиянка в плавании опередила олимпийскую чемпионку Парижа. Чикунова получит по миллиону за каждую сотую

Источник: https://matchtv.ru/olimpijskije_igry/matchtvnews_NI2087362_Chikunova_otreagirovala_na_pojavlenije_jeje_rekorda_mira_s_flagom_Rossii_v_translacii_Olimpiady
Евгения Чикунова
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