Чикунову будут объявлять в России как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады

Сегодня, 19:01
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что рекордсменку мира по плаванию Евгению Чикунову будут официально объявлять на российских соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр в Париже.
«На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».
Он также заявил, что Евгений Рылов будет объявляться как двукратный олимпийский чемпион и победитель серебряного призера Игр в Париже.
Чикунова в финале Кубка России показала результат лучше, чем те, с которыми выиграли на Олимпийских играх Татьяна Смит (ЮАР) и Кейт Дугласс (США) дистанции 100 и 200 метров брассом соответственно.
Она получит дополнительные два миллиона рублей призовых за победные результаты.