Чикунову будут объявлять в России как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что рекордсменку мира по плаванию Евгению Чикунову будут официально объявлять на российских соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр в Париже.

«На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Он также заявил, что Евгений Рылов будет объявляться как двукратный олимпийский чемпион и победитель серебряного призера Игр в Париже.

Чикунова в финале Кубка России показала результат лучше, чем те, с которыми выиграли на Олимпийских играх Татьяна Смит (ЮАР) и Кейт Дугласс (США) дистанции 100 и 200 метров брассом соответственно.

Она получит дополнительные два миллиона рублей призовых за победные результаты.