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Париж-2024

Сегодня, 19:01

Чикунову будут объявлять в России как двукратную победительницу чемпионок Олимпиады

Виктория Кравченко
Евгения Чикунова.
Фото Global Look Press
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что рекордсменку мира по плаванию Евгению Чикунову будут официально объявлять на российских соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр в Париже.

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«На ближайшее четырехлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр-2024», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Он также заявил, что Евгений Рылов будет объявляться как двукратный олимпийский чемпион и победитель серебряного призера Игр в Париже.

Чикунова в финале Кубка России показала результат лучше, чем те, с которыми выиграли на Олимпийских играх Татьяна Смит (ЮАР) и Кейт Дугласс (США) дистанции 100 и 200 метров брассом соответственно.

Она получит дополнительные два миллиона рублей призовых за победные результаты.

Источник: Матч ТВ
Олимпиада
Евгений Рылов
Евгения Чикунова
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