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Сегодня, 09:16

Ефимова выиграла финал на 50 м брассом на Багамах

Виктория Кравченко
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Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова победила на дистанции 50 м брассом на чемпионате Багамских островов. Девушка показала время 31,57.

В последний день соревнований Ефимова выступит на 100 м брассом — олимпийской дистанцией и отбором на Олимпийские игры в Париже.

Ранее она не сумела вписаться в квалификационный норматив на дистанции 200 м брассом. Он составляет 2 минуты 24,63 секунды.

32-летняя россиянка — единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус, дающий право на участие в международных соревнованиях. Она заявлена еще на две дистанции: 50 и 100 м.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Юлия Ефимова
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Ефимова не выполнила олимпийский норматив на 200 м брассом