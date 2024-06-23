Ефимова выиграла финал на 50 м брассом на Багамах

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова победила на дистанции 50 м брассом на чемпионате Багамских островов. Девушка показала время 31,57.

В последний день соревнований Ефимова выступит на 100 м брассом — олимпийской дистанцией и отбором на Олимпийские игры в Париже.

Ранее она не сумела вписаться в квалификационный норматив на дистанции 200 м брассом. Он составляет 2 минуты 24,63 секунды.

32-летняя россиянка — единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус, дающий право на участие в международных соревнованиях. Она заявлена еще на две дистанции: 50 и 100 м.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.