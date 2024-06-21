Ефимова выступит на чемпионате Багамских Островов, чтобы отобраться на Олимпиаду

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских Островов, чтобы пройти квалификацию на Олимпийские игры-2024, сообщил портал SwimSwam.

32-летняя россиянка — единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус, дающий право на участие в международных соревнованиях. Она заявлена на три дистанции — 50, 100 и 200 метров брассом. Соревнования стартуют 21 июня.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.