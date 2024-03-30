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30 марта, 22:36

Ефимова заявила о желании участвовать в Олимпиаде при адекватном отношении

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Юлия Ефимова.
Фото Всероссийская федерация плавания
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Российская пловчиха Юлия Ефимова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2024.

«Я мечтала об этом. Но у меня до сих пор этого нет. Возможно, если бы у меня была олимпийская медаль, я бы тоже сказала, что там делать нечего и в принципе не ездите туда. Но на данный момент у меня нет такого статуса, поэтому я бы хотела туда поехать. Но опять-таки если будут адекватные отношения. Если будет совсем неприемлемо, конечно, я не поеду», — сказала Ефимова «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Париж-2024
Юлия Ефимова
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