Пловец Коротышкин о заплывах в Сене на Играх: «Роспотребнадзора на них нет»

Серебряный призер Олимпиады-2012, президент Московской федерации плавания Евгений Коротышкин поделился мнением о качестве воды в реке Сена перед Олимпиадой-2024 в Париже.

«Нашего Роспотребнадзора на них нет... Естественно, перед любым стартом делается забор воды, делаются тесты на предмет какой-либо заразы в воде. Сена — это проточная река, которая проходит через город. Я уверен, что загрязнения достаточно велики, чтобы спортсменам плыть в этой воде. Я участвовал в соревнованиях по триатлону в Мякинино, плыл по Москва-реке, и ничего со мной не случилось. Но я уверен, что организаторы Игр все-таки взвесили все «за» и «против», наверняка тесты воды показывали допустимые значения. Навряд ли произойдет что-то плохое», — приводит слова Коротышкина «Газета.ru».

Летние олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.