Сомов — о фотографии с Бахом за мир: «Веселюсь, когда читаю комментарии»

Российский пловец Евгений Сомов после вопроса «СЭ» объяснил свою фотографию перед открытием Игр в Париже в олимпийской деревне с главой МОК Томасом Бахом. Оба держали плакаты «Дайте миру шанс».

— В России обсуждали твою фотографию с Бахом за мир. Можешь ответить критикам? Потому что в комментариях всякое пишут.

— Я читал, нормально. Веселюсь, когда читаю эти комментарии (улыбается).

— Как это было, Бах подошел к тебе и предложил сфотографироваться?

— Меня познакомили с президентом МОК и директором МОК, попросили сделать фотку. Я сделал. Не вижу в этом ничего такого, я ничего такого не сказал. Если кто-то считает, что мира не должно быть, ну, не знаю... (Приставляет палец к виску.) У каждого своё мнение, я в этой фотке ничего не увидел. Почему бы не сфотографироваться?

Я с кем здесь не общался, все рады. И все на самом деле ждали, что наши приедут. Кто-то давал интервью, что мы приедем сюда, нас будут освистывать, когда будем выходить. Не знаю, у меня ни разу такого не было. Я всем говорю, откуда я, все такие: о, супер, отлично, спасибо, что приехал! Люди из МОК подходят и благодарят, что я реально просто приехал сюда. У меня с этим никаких проблем нет, я такой же человек, как и все. Не то, что там кто-то сидел и думал, что не надо нас допускать, и в деревне не жить, и то, и се. Это все решается немного на другом уровне. У меня к этому претензий нет, — сказал Сомов.

Сомов был единственным российским представителем водных видов спорта на Играх-2024. 1 августа он не смог пробиться в полуфинал Олимпиады-2024 на 50 м вольным стилем, а ранее не вышел в финальный заплыв на дистанции 100 м брассом.