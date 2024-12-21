Чикунова не сожалеет о том, что пропустила Олимпиаду-2024

Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова заявила, что не сожалеет о том, что отказалась оформлять нейтральный статус для выступления на Олимпийских играх в Париже.

«Нет никакой уверенности, что меня допустили бы до Олимпиады. Критерии отбора изменились — кроме критериев нейтрального статуса от World Aquatics (Международной федерации плавания), был отдельный допуск от Международного олимпийского комитета. Это все рассуждения «если бы». Условия поменялись, это хорошо. Я живу настоящим», — приводит слова Чикуновой ТАСС.

Чикунова летом 2024 года на внутрироссийских соревнованиях показала время быстрее, чем победители Олимпиады на дистанциях 100 и 200 м брассом. Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

В декабре 20-летняя спортсменка получила нейтральный статус, что позволило ей выступить на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, где она завоевала серебро на дистанции 200 м брассом.