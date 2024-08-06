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Сегодня, 15:22

Фелпс призвал ужесточить наказание за употребление спортсменами допинга

Алина Савинова
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23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс выступил за пожизненную дисквалификацию в отношении любого спортсмена, сдавшего положительный допинговый тест.

«Если у вас положительный тест на допинг, вам не стоит разрешать вернуться к соревнованиям. Я считаю, что это должно произойти лишь единожды. В течение всей карьеры меня называли обманщиком, обвиняли в нарушении антидопинговых правил. Я сдавал огромное количество анализов еженедельно, чтобы доказать свою чистоту. Я выиграл 23 олимпийские золотые медали чистым способом. Это возможно», — приводит ESPN слова Фелпса.

В апреле газета The New York Times сообщила, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, однако они все равно поехали на Игры в Токио. Кроме того, 11 спортсменов из этого списка отобрались на Олимпиаду в Париже. При этом ВАДА не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства, согласно которому запрещенное вещество попало в организм атлетов случайно.

Источник: ESPN
Плавание
Олимпиада
Майкл Фелпс
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