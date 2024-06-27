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Париж-2024

27 июня, 23:19

Фесикова: «Тренер Чикуновой не разрешила бы ей ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе»

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Призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне Анастасия Фесикова прокомментировала отказ российской пловчихи Евгении Чикуновой участвовать на Играх в Париже в нейтральном статусе.

«Женя еще очень молодая спортсменка. Думаю, она понимает, что для нее эти Игры — не последние в карьере. Дай Бог, ситуация наладится, и она еще поедет на Олимпиаду на нормальных условиях. Я знаю ее тренера Витту Владимировну Новожилову. Витта Владимировна — человек патриотичный. Я уверена, что она не пустила бы Женю на Олимпиаду в нейтральном статусе», — приводит слова Фесиковой Metaratings.ru.

В декабре прошлого года МОК допустил российских спортсменов до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Источник: Metaratings.ru
Евгения Чикунова
МОК
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