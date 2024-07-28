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Париж-2024

Сегодня, 21:42

Француз Маршан выиграл золото на дистанции 400 м комплексом на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Леон Маршан.
Фото Reuters
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Французский пловец Леон Маршан стал олимпийским чемпионом на дистанции 400 м комплексным плаванием на Играх-2024 в Париже.

22-летний спортсмен показал результат 4 минуты 2,95 секунды. Маршан побил олимпийский рекорд прославленного американского пловца Майкла Фелпса (4.03,84).

Серебро завоевал японец Томоюки Мацусита. Бронзовым призером стал американец Карсон Фостер.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

400 м комплекс

Финал

1. Леон Маршан (Франция) — 4:02.95 OR

2. Томоюки Мацусита (Япония) — 4:08.62

3. Карсон Фостер (США) — 4:08.66

Плавание
Олимпиада
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