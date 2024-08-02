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Париж-2024

Сегодня, 22:09

Французский пловец Маршан стал четырехкратным чемпионом Олимпиады в Париже

Виктория Кравченко
Леон Маршан.
Фото Reuters
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Французский пловец Леон Маршан выиграл золото Олимпийских игр в Париже на дистанции 200 м комплексом. Его результат составил 1.54,06. 22-летний спортсмен установил новый олимпийский рекорд.

Серебро завоевал британец Данкан Скотт с результатом 1.55,31. Бронзовая медаль — у китайского пловца Шунь Вана.

Для Маршана это четвертая золотая медаль Олимпиады в Париже. Ранее спортсмен победил на дистаниях 400 м комплексом, 200 м брассом и 200 м баттерфляем. В этих заплывах француз установил олимпийские рекорды.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м комплекс

Финал

1. Леон Маршан (Франция) — 1.54,06 OR

2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.55,31

3. Ван Шунь (Китай) — 1.56,00

Олимпиада
Леон Маршан
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