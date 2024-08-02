Французский пловец Маршан стал четырехкратным чемпионом Олимпиады в Париже

Сегодня, 22:09
Французский пловец Леон Маршан выиграл золото Олимпийских игр в Париже на дистанции 200 м комплексом. Его результат составил 1.54,06. 22-летний спортсмен установил новый олимпийский рекорд.
Серебро завоевал британец Данкан Скотт с результатом 1.55,31. Бронзовая медаль — у китайского пловца Шунь Вана.
Для Маршана это четвертая золотая медаль Олимпиады в Париже. Ранее спортсмен победил на дистаниях 400 м комплексом, 200 м брассом и 200 м баттерфляем. В этих заплывах француз установил олимпийские рекорды.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м комплекс
Финал
1. Леон Маршан (Франция) — 1.54,06 OR
2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.55,31
3. Ван Шунь (Китай) — 1.56,00