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Париж-2024

Сегодня, 21:13

Французский пловец Маршан стал рекордсменом по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024

Виктория Кравченко
Леон Маршан.
Фото Reuters
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Французский пловец Леон Маршан стал обладателем наибольшего количества золотых медалей на Олимпиаде в Париже. Спортсмен завоевал четыре золота.

22-летний Маршан выиграл золото в комплексном плавании 400 м и 200 м и плавании баттерфляем и брассом 200 м. В его активе также одна бронзовая медаль — в комбинированном плавании 4x100.

В воскресенье, 11 августа, завершилась соревновательная программа летних Олимпийских игр в Париже. Сборная США обошла Китай в медальном зачете благодаря преимуществу по серебряным медалям — 44 против 27. Обе страны закончили Олимпиаду с одинаковым количеством золотых наград — по 40.

Олимпиада
Леон Маршан
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