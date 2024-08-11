Французский пловец Маршан стал рекордсменом по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024

Французский пловец Леон Маршан стал обладателем наибольшего количества золотых медалей на Олимпиаде в Париже. Спортсмен завоевал четыре золота.

22-летний Маршан выиграл золото в комплексном плавании 400 м и 200 м и плавании баттерфляем и брассом 200 м. В его активе также одна бронзовая медаль — в комбинированном плавании 4x100.

В воскресенье, 11 августа, завершилась соревновательная программа летних Олимпийских игр в Париже. Сборная США обошла Китай в медальном зачете благодаря преимуществу по серебряным медалям — 44 против 27. Обе страны закончили Олимпиаду с одинаковым количеством золотых наград — по 40.