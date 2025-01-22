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Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 18:25

Губерниев рад желанию Колесникова выступить на Олимпиаде-2028: «То, что он замышляет так надолго, делает ему честь»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление российского пловца Климента Колесникова о желании участвовать в Олимпийских играх-2028.

«Климент может говорить, что будет выступать, но будем ли мы там выступать? Все-таки вилами по воде писано. Конечно, все к этому идет, но, вместе с тем, обидно, что он не оформил нейтральный статус к Играм в Париже. Он парень молодой, две медали есть, пока нет золота олимпийского. Я ему симпатизирую, если найдет мотивацию, силу, а мастерства хоть отбавляй. Можно только порадоваться, что он будет плавать и продолжать нас радовать результатами. Но надо понимать, что годы идут, и это уже будет третий олимпийский цикл, поэтому главное — сохранить здоровье. То, что он замышляет так надолго, делает ему честь, молодец», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Колесников заявил Metaratings.ru о том, что планирует выступить на Олимпийских Играх 2028 года.

XXXIV летние Олимпийские игры пройдут с 14 по 30 июля 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Александр Абустин

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Дмитрий Губерниев
Климент Колесников
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