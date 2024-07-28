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Париж-2024

Сегодня, 10:54

Губерниев — о невыходе Сомова в финал: «В моих глазах он как был хорошим спортсменом, так им и остался»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление Евгения Сомова в полуфинальном заплыве Олимпийских игр-2024 на дистанции 100 метров брассом.

25-летний спортсмен показал 13-е время по итогам полуфинальных заплывов и не смог пройти в финал.

«Сразу понятно было, что Сомову будет очень тяжело бороться за медали, но он большой молодец, что поехал на Олимпиаду и сделал все от себя зависящее. Он даже установил рекорд России. К сожалению, было понятно, что он не готов, все-таки он не белорус Шиманович. Но это спорт, это Олимпиада, поэтому конкуренция сумасшедшая. Видимо, это то, что нас ждет, в частности в плавании, после возвращения, потому что результаты сильно уходят вверх и конкуренция сумасшедшая, поэтому нам будет сложно. Что же касается Сомова, то он пробирался на Олимпиаду. Он молодец, пытается, и нам стоит пожелать ему удачи на полтиннике. Понятное дело, что там будет очень сложно тоже бороться за финал. В любом случае, в моих глазах он как был хорошим спортсменом, так им и остался», — сказал Губерниев «СЭ».

На Играх в Париже Сомов также выступит на дистанции 50 метров вольным стилем.

В мае нынешнего года Сомов на соревнованиях в США побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом, установив результат 58,72 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Антону Чупкову (58,83).

(Денис Сафронов)

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Евгений Сомов
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