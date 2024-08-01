Губерниев заявил, что Чикунова лишилась титула двукратной олимпийской чемпионки

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах в плавании у женщин брассом на 100 и 200 метров на Олимпиаде-2024.

Ранее американка Кейт Дугласс на Играх в Париже выиграла золото на дистанции 200 метров с результатом 2.19,24. У Чикуновой на аналогичной дистанции в финале Кубка России время составило 2.18,98. Также россиянка была быстрее олимпийской чемпионки Татьяны Смит из ЮАР на 100 метров.

«Чикунова без сомнения выдающаяся брассистка современности! С учетом результата соперниц в Париже на 100 и 200 метров брассом Евгения лишилась титула двукратной олимпийской чемпионки! Но это выбор Чикуновой, и я не верю, что она не жалеет об этом. Но это ее решение и ее жизнь. Буду искренне желать Чикуновой попасть на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе и победить. А я прокомментирую!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Чикунова за счет лучших результатов, чем у победительниц на Олимпиаде, получит от Всероссийской федерации плавания (ВФП) 4 миллиона рублей.