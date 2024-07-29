Итальянец Чеккон стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 м на спине на Олимпиаде-2024

Итальянский пловец Томас Чеккон выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине. Его результат составил 52 секунды. Серебро завоевал китаец Сюй Цзяюй — 52,32 секунды. Бронзу выиграл американец Райан Мерфи — 52,39 секунды. 23-летний Чеккон впервые выиграла золотую медаль Олимпиады. Ранее он дважды выигрывал бронзу (Токио-2020 и Париж-2024) и один раз — серебро (Токио-2020). Плавание Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины 100 м н/с Финал 1. Томас Чеккон (Италия) — 52.00 2. Сюй Цзяюй (Китай) — 52.32 3. Райан Мерфи (США) — 52.39 4. Апостолос Кристу (Греция) — 52.41 5. Питер Кетце (ЮАР) — 52.58 6. Уго Гонсалес (Испания) — 52.73 7. Йоан Н'Дойе-Бруа (Франция) — 52.77 8. Оливер Морган (Великобритания) — 52.84