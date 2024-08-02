Итальянский пловец Томас Чеккон недоволен условиями проживания на Олимпийских играх-2024

Пловец из Италии Томас Чеккон остался недоволен условия проживания в Олимпийской деревне в Париже. Также он раскритиковал бассейн, в котором соревнуются на Олимпийских играх-2024.

«В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены по этой причине съехали. Кормят плохо, сначала идет дождь, потом настает жара, мы не высыпаемся. И вода в бассейне медленная. От этого всего устаешь, это не проходит без последствий.

Я не пытаюсь оправдаться и не ищу отговорок. Условия одинаковы для всех. Но я хотел рассказать об этом, потому что, возможно, не все это знают. Ты плохо спишь из-за шума и жары. В Токио организация была лучше, но японцев в этом превзойти сложно», — цитирует La Repubblica Чеккона.

23-летний итальянец на Олимпиаде в Париже завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине и бронзовую медаль в эстафете вольным стилем. На Играх в Токио он выиграл серебряную и бронзовую медали.