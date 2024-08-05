Пловчиха из Израиля пропустила финальный заплыв Олимпиады из-за ужина МОК

Израильская спортсменка Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 м комплексным плаванием на Олимпиаде-2024 из-за ужина, организованного МОК, сообщает Ynetnews.

В квалификации Горбенко показала девятый результат и стала первой запасной на финал. Австралийка Элла Рамзи снялась с соревнований из-за болезни, что позволило Горбенко стать восьмой участницей финала. Спортсменка узнала об этом за 25 минут до старта, когда направлялась на ужин, организованный МОК. В делегации сборной Израиля ситуация вызвала разочарование.

20-летняя Горбенко является серебряным призером чемпионата мира и двукратной победительницей ЧМ на короткой воде.