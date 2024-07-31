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Париж-2024

31 июля, 23:51

Китаец Чжаньлэ завоевал золотую медаль Игр-2024 на 100 метров вольным стилем и побил собственный мировой рекорд

Сергей Разин
корреспондент
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Китайский пловец Пань Чжаньлэ стал победителем в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем на Олимпиаде-2024.

19-летний спортсмен показал время 46,40 секунды, побив мировой рекорд (46,80), который он установил в феврале 2024 года. Серебро завоевал австралиец Кайл Чалмерс (47,48), бронза у румына Давида Поповича (47,49).

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

100 м в/с

Финал

1. Пань Чжаньлэ (Китай) — 46.40 (WR)

2. Кайл Чалмерс (Австралия) — 47.48

3. Давид Попович (Румыния) — 47.49

4. Нандор Немет (Венгрия) — 47.50

5. Максим Груссе (Франция) — 47.71

6. Йоша Сальхов (Германия) — 47.80

7. Джек Алекси (США) — 47.96

8. Крис Джулиано (США) — 47.98

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