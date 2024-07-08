Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 13:00

Пловец Коновалов: «Мэр Парижа не ждет россиян на Олимпиаде, но нужно ехать и побеждать»

Telegram Дзен

Призер чемпионатов мира по плаванию Никита Коновалов заявил, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду в Париже и побеждать, несмотря ни на что.

— Когда спортсмены приезжают на соревнования, они тоже борются с дискриминацией. Мэр Парижа сказала, что не ждет россиян на Олимпиаде. Это тоже проявление нацизма, с которым надо бороться, просто в другой форме. Нужно ехать и побеждать.

Патриотизм — состояние души, а не флаг и гимн. Многие федерации заявляют, что спортсменам не надо ехать на Олимпиаду. А мнение самих атлетов не учитывается. Но они и не могут пойти против системы. Иначе есть шанс оказаться в черных списках, лишиться дохода, не попасть на сборы, — сказал Коновалов Metaratings.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

По данным на 7 июля, на Игры едут лишь 13 россиян: шесть теннисистов, три велогонщика, два гребца, пловец и батутистка. Заявка Елены Весниной находится на рассмотрении МОК.

Источник: Metaratings.ru
Плавание
МОК
2
0
Читайте также
Англия победила Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2024
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
Жители Франции и Великобритании проголосовали против властей. И вот почему
С Днем семьи, любви и верности: красивые открытки и поздравления своими словами
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Родионенко: «Бесполезно на Играх болеть за Симону Байлз. Без таблеток она никто»
Покровская: «От Игр в Париже жду перемен. Наш вид спорта сделали совершенно неинтересным»
Французский политик поддержал отказ российских борцов от участия в Олимпиаде в Париже
Биатлонистка Зайцева дала совет россиянам на Олимпиаде: «Не надо стесняться!»
«У нас не может быть как в Америке. Менталитет другой!» Биатлонистка Ольга Зайцева — о госспорте и походе в политику
«СЭ» нашел доказательства отказа МОК россиянам в допуске на Олимпиаду без объяснения причин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Российский пловец Сомов принял приглашение МОК выступить на Олимпийских играх