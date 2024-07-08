Пловец Коновалов: «Мэр Парижа не ждет россиян на Олимпиаде, но нужно ехать и побеждать»

Призер чемпионатов мира по плаванию Никита Коновалов заявил, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду в Париже и побеждать, несмотря ни на что.

— Когда спортсмены приезжают на соревнования, они тоже борются с дискриминацией. Мэр Парижа сказала, что не ждет россиян на Олимпиаде. Это тоже проявление нацизма, с которым надо бороться, просто в другой форме. Нужно ехать и побеждать.

Патриотизм — состояние души, а не флаг и гимн. Многие федерации заявляют, что спортсменам не надо ехать на Олимпиаду. А мнение самих атлетов не учитывается. Но они и не могут пойти против системы. Иначе есть шанс оказаться в черных списках, лишиться дохода, не попасть на сборы, — сказал Коновалов Metaratings.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

По данным на 7 июля, на Игры едут лишь 13 россиян: шесть теннисистов, три велогонщика, два гребца, пловец и батутистка. Заявка Елены Весниной находится на рассмотрении МОК.