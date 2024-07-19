Коротышкин: «Результаты Сомова заставляют думать, что у него будет просто участие в Олимпиаде»

Экс-чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин оценил шансы единственного российского пловца на Олимпийских играх в Париже Евгения Сомова.

«Если честно, никаких ставок на Евгения Сомова не делаю. Можно ли говорить: один в поле не воин? Поддержки у него будет мало, а результат спортсмена заставляет думать, что это будет просто участие. Вряд ли ему удастся прыгнуть выше головы и улучшить свой результат до такой степени, что это позволит ему встать на пьедестал. Это первая для него Олимпиада. Без команды, поддержки и достаточного опыта ему будет очень трудно. Это мое мнение, но я буду рад ошибаться», — цитирует Коротышкина Metaratings.ru.

В 2015 году Сомов стал победителем и бронзовым призером летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, в 2017-м выиграл чемпионат мира в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 м и чемпионат Европы на 200 м брассом.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.