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Париж-2024

Сегодня, 11:43

Маршан — о сравнениях с Фелпсом и Спитцем: «Эти парни — легенды плавания»

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Французский пловец Леон Маршан отреагировал на то, что его сравнивают с американцами Майклом Фелпсом и Марком Спитцем.

Маршан стал первым в истории французским спортсменом, которому удалось завоевать четыре золотые медали на одной Олимпиаде.

«Эти парни — легенды плавания. Это просто безумие, когда тебя сравнивают с этими ребятами. Не думаю, что я осознаю это сейчас. Возможно, я пойму это через несколько дней. Четыре золотые медали — это больше, чем я рассчитывал. Сначала я пытался выиграть одну, и у меня было четыре шанса повторить этот результат», — приводит слова Маршана Eurosport.

22-летний Маршан одержал победы на дистанциях 400 метров комплексом, 200 м баттерфляем, 200 м брассом и 200 м комплексом. Во всех своих заплывах француз установил олимпийские рекорды.

Олимпиада
Леон Маршан
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