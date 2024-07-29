Литовская пловчиха вышла под нейтральным флагом на Олимпиаде в Париже

Литовская пловчиха Рута Мейлутите из-за ошибки организаторов выступила на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

В воскресенье, 28 июля, состоялся полуфинальный заплыв на дистанции 100 м брассом. Перед стартом во время представления литовки на экране сначала зажегся флаг Китая, а затем нейтральных атлетов, под которым выступают российские и белорусские спортсмены.

Мейлутите заняла 11-е место в заплыве и не смогла выйти в финал, который состоится в понедельник.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа. В соревнованиях в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов.