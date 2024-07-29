Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 09:24

Литовская пловчиха вышла под нейтральным флагом на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
Рута Мейлутите.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Литовская пловчиха Рута Мейлутите из-за ошибки организаторов выступила на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

В воскресенье, 28 июля, состоялся полуфинальный заплыв на дистанции 100 м брассом. Перед стартом во время представления литовки на экране сначала зажегся флаг Китая, а затем нейтральных атлетов, под которым выступают российские и белорусские спортсмены.

Леон Маршанд. Кумир Франции Маршан вновь обошел Фелпса и забрал у него последний рекорд! Начало олимпийского похода нового короля плавания

Мейлутите заняла 11-е место в заплыве и не смогла выйти в финал, который состоится в понедельник.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа. В соревнованиях в нейтральном статусе принимают участие 15 российских спортсменов.

Плавание
Олимпиада
7
0
Читайте также
Кто не одинок в олимпийской деревне? Главные пары в Париже-2024
Маршан побил олимпийский рекорд Фелпса на дистанции 400 метров комплексом
Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
Милей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Глава МИД Израиля Кац пригрозил Эрдогану повторением участи Саддама Хусейна
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Бразильскую пловчиху исключили из сборной за самовольный выход из Олимпийской деревни