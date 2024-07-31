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Париж-2024

Сегодня, 22:23

Маршан завоевал второе золото Олимпиады в Париже

Леон Маршан.
Фото Reuters
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Французский пловец Леон Маршан финишировал первым на дистанции 200 метров баттерфляем и завоевал второе золото Игр в Париже.

22-летний спортсмен показал результат 1 минута 51,21 секунды, что является новым олимпийским рекордом. Вторым стал венгр Кристоф Милак (+0.54), третьим — канадец Илья Харун (+1.59).

Предыдущий олимпийский рекорд в данном виде программы принадлежал Милаку и был установлен на прошлых Играх в Токио (1:51.25).

Первое золото Олимпиады Маршан завоевал на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Плавание
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