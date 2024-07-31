Маршан завоевал золото Игр-2024 на 200 метров брассом и установил новый олимпийский рекорд

31 июля, 23:41
Французский пловец Леон Маршан финишировал первым на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде-2024.
22-летний француз показал время 2 минуты 5,85 секунды, побив олимпийский рекорд австралийца Зака Стаблети-Кука (2 минуты 6,38 секунды). Сам австралиец завоевал серебро, замкнул тройку призеров голландец Каспар Корбо.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м комплекс
Финал
1. Леон Маршан (Франция) — 2:05.85 (OR)
2. Зак Стабблети-Кук (Австралия) — 2:06.79
3. Каспар Корбо (Нидерланды) — 2:07.90
4. Чжихао Дун (Китай) — 2:08.46
5. Ю Ханагурума (Япония) — 2:08.79
6. Иппеи Ватанабе (Япония) — 2:08.83
7. Джош Матени (США) — 2:09.52
8. Джошуа Йонг (Австралия) — 2:11.44