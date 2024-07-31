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Париж-2024

31 июля, 23:41

Маршан завоевал золото Игр-2024 на 200 метров брассом и установил новый олимпийский рекорд

Сергей Разин
корреспондент
Леон Маршан.
Фото Reuters
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Французский пловец Леон Маршан финишировал первым на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде-2024.

22-летний француз показал время 2 минуты 5,85 секунды, побив олимпийский рекорд австралийца Зака Стаблети-Кука (2 минуты 6,38 секунды). Сам австралиец завоевал серебро, замкнул тройку призеров голландец Каспар Корбо.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м комплекс

Финал

1. Леон Маршан (Франция) — 2:05.85 (OR)

2. Зак Стабблети-Кук (Австралия) — 2:06.79

3. Каспар Корбо (Нидерланды) — 2:07.90

4. Чжихао Дун (Китай) — 2:08.46

5. Ю Ханагурума (Япония) — 2:08.79

6. Иппеи Ватанабе (Япония) — 2:08.83

7. Джош Матени (США) — 2:09.52

8. Джошуа Йонг (Австралия) — 2:11.44

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