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Париж-2024

23 июля, 22:56

Мехонцев заявил, что к поступку Сомова нужно относиться проще

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал акцию за мир российского пловца Евгения Сомова и главы МОК Томаса Баха.

«Я не знаю, какой посыл был у этой акции, поэтому не могу никого осуждать за нее. Я видел эту фотографию в интернете и не сразу понял, что они имели ввиду. Лучше всего об этом спросить самого Евгения Сомова, когда он вернется с Олимпиады. Что он хотел донести этой акцией? Однозначно какого-то негатива в этом эпизоде я не вижу. Мне кажется, к таким ситуациям надо относиться намного проще и ничего не додумывать за других. У каждого человека с больной фантазией могут быть самые негативные мысли, но лучше всего спросить самого спортсмена», — цитирует Мехонцева Vprognoze.ru.

Бах сфотографировался с российским пловцом в преддверии Олимпиады в Париже. Снимок был опубликован на официальном сайте МОК. На нем Сомов стоит рядом с Бахом и держит в руках флажок с лозунгом «Дайте миру шанс».

Источник: Vprognoze.ru
Олимпиада
Евгений Сомов
Егор Мехонцев
Томас Бах
МОК
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