Мехонцев заявил, что к поступку Сомова нужно относиться проще

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал акцию за мир российского пловца Евгения Сомова и главы МОК Томаса Баха.

«Я не знаю, какой посыл был у этой акции, поэтому не могу никого осуждать за нее. Я видел эту фотографию в интернете и не сразу понял, что они имели ввиду. Лучше всего об этом спросить самого Евгения Сомова, когда он вернется с Олимпиады. Что он хотел донести этой акцией? Однозначно какого-то негатива в этом эпизоде я не вижу. Мне кажется, к таким ситуациям надо относиться намного проще и ничего не додумывать за других. У каждого человека с больной фантазией могут быть самые негативные мысли, но лучше всего спросить самого спортсмена», — цитирует Мехонцева Vprognoze.ru.

Бах сфотографировался с российским пловцом в преддверии Олимпиады в Париже. Снимок был опубликован на официальном сайте МОК. На нем Сомов стоит рядом с Бахом и держит в руках флажок с лозунгом «Дайте миру шанс».