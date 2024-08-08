Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 10:37

Нидерландка ван Ровендаль стала двукратной олимпийской чемпионкой в плавании на открытой воде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Шарон ван Ровендаль.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нидерландская пловчиха Шарон ван Ровендаль выиграла золото в плавании на открытой воде на Олимпиаде-2024 в Париже.

Спортсменка проплыла дистанцию в 10 километров за 2 часа, 3 минуты и 34,2 секунды. Второе место заняла Моеша Джонсон из Австралии, уступившая ван Ровендаль 5,5 секунды. На третьей строчке — итальянка Джиневра Таддеуччи (отставание +8,6 секунды).

Ван Ровендаль стала двукратной олимпийской чемпионкой — первое золото в плавании на открытой воде она завоевала на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде-2020 в Токио спортсменка заняла второе место.

Благодаря победе ван Ровендаль сборная Нидерландов поднялась на восьмое место в медальном зачете Игр-2024 с 10 золотыми, 5 серебряными и 6 бронзовыми наградами.

В пятницу, 9 августа на Олимпиаде в Париже пройдут соревнования по плаванию на открытой воде у мужчин.

Плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

10 км, открытая вода

Финал

1. Шарон ван Ровендаль (Нидерланды) — 2:03.34,2

2. Моеша Джонсон (Австралия) — +5,5

3. Джиневра Таддеуччи (Италия) — +8,6

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
1
Обсудить
Читайте также
Бобровский признан лучшим хоккеистом России прошлого сезона
Рекордсмен Гирма упал во время забега на Олимпиаде-2024
Военкора Поддубного направят в московскую клинику для дальнейшего лечения
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание после падения на ОИ
Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за США
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фелпс: «В целом я был очень разочарован результатами команды на Олимпиаде»