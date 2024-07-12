Коновалов: «Рылов и Колесников внушают молодежи, что не надо ехать на Олимпиаду, а сами выступали без флага и гимна»

Призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Никита Коновалов прокомментировал отказ российских пловцов от участия в Олимпийских играх-2024.

«Рылов и Колесников — отличные спортсмены, молодцы. Но почему он внушают молодёжи, что не надо ехать на Олимпиаду, если сами выступали без флага и гимна? Они говорят, что ездили под флагом ОКР, и это другое. Но вас тогда уже, получается, поставили на одно колено.

У многих ребят еще есть мотивация. Например, Андрей Минаков. У него есть мечта, он очень бы хотел попасть на Олимпиаду, но оказался заложником ситуации. По поводу Рылова: тут уже все ясно, человек выкладывает в социальные сети кошечек и встречи с политиками. Про плавание речи уже не идет, просто поддерживает какой-то уровень, чтобы быть на слуху. Про планы Климента ничего не могу сказать. Но его уже поджимает Мирон Лифинцев.

Чикунову сейчас все возвышают. Но если она лет через пять перестанет выигрывать, любовь уйдет. Как это произошло с Ефимовой сейчас. Народ болеет за того, кто выигрывает», — цитирует Metaratings.ru Коновалова.