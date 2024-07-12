Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 04:40

Коновалов: «Рылов и Колесников внушают молодежи, что не надо ехать на Олимпиаду, а сами выступали без флага и гимна»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Никита Коновалов прокомментировал отказ российских пловцов от участия в Олимпийских играх-2024.

«Рылов и Колесников — отличные спортсмены, молодцы. Но почему он внушают молодёжи, что не надо ехать на Олимпиаду, если сами выступали без флага и гимна? Они говорят, что ездили под флагом ОКР, и это другое. Но вас тогда уже, получается, поставили на одно колено.

У многих ребят еще есть мотивация. Например, Андрей Минаков. У него есть мечта, он очень бы хотел попасть на Олимпиаду, но оказался заложником ситуации. По поводу Рылова: тут уже все ясно, человек выкладывает в социальные сети кошечек и встречи с политиками. Про плавание речи уже не идет, просто поддерживает какой-то уровень, чтобы быть на слуху. Про планы Климента ничего не могу сказать. Но его уже поджимает Мирон Лифинцев.

Чикунову сейчас все возвышают. Но если она лет через пять перестанет выигрывать, любовь уйдет. Как это произошло с Ефимовой сейчас. Народ болеет за того, кто выигрывает», — цитирует Metaratings.ru Коновалова.

Источник: Metaratings.ru
1
0
Читайте также
День фотографа отметят в России 12 июля
На Олимпиаде-2024 спортсменкам разрешат кормить младенцев грудью
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Пловец Коновалов: «Мэр Парижа не ждет россиян на Олимпиаде, но нужно ехать и побеждать»