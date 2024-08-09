Венгр Рашовски завоевал золото Олимпиады в плавании на открытой воде

Сегодня, 10:27
Венгерский пловец Криштоф Рашовски выиграл золото в плавании на открытой воде на Олимпиаде-2024 в Париже.
Спортсмен проплыл дистанцию в 10 километров за 1 час, 50 минут и 52,7 секунды.
Второе место занял немец Оливер Клемет, отставший от лидера на 2,1 секунды. Бронзу завоевал еще один венгр Давид Бетлехем (+16,3).
27-летний Рашовски впервые в карьере выиграл золото Олимпийских игр. Ранее он завоевывал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.
«СЭ» ведет трансляцию 14-го медального дня Олимпиады в Париже.
Плавание
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
10 км, открытая вода
Финал
1. Криштоф Рашовски (Венгрия) — 1:50.52,7
2. Оливер Клемет (Германия) — 1:50.54,83.
3. Давид Бетлехем (Венгрия) — 1:51,09,0