Американец Финке с мировым рекордом победил на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпиаде-2024

Американский пловец Бобби Финке одержал победу на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпиаде-2024. В финальном заплыве он показал время 14 минут 30,67 секунды и устанавил новый мировой рекорд. Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери (14.34,55), третье — Дэниэл Уиффен (Ирландия, 14.39,63). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже. Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины 1500 м в/с Финал 1. Бобби Финке (США) — 14.30,67 (WR) 2. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 14.34,55 3. Дэниэл Уиффен (Ирландия) — 14.39,63