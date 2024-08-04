Американец Финке с мировым рекордом победил на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпиаде-2024

Сегодня, 20:07
Американский пловец Бобби Финке одержал победу на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпиаде-2024.
В финальном заплыве он показал время 14 минут 30,67 секунды и устанавил новый мировой рекорд.
Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери (14.34,55), третье — Дэниэл Уиффен (Ирландия, 14.39,63).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
1500 м в/с
Финал
1. Бобби Финке (США) — 14.30,67 (WR)
2. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 14.34,55
3. Дэниэл Уиффен (Ирландия) — 14.39,63