Шведка Шестрем стала олимпийской чемпионкой на дистанции 50 м вольным стилем на Играх-2024

Шведская пловчиха Сара Шестрем одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем на Олимпиаде-2024.

В финальном заплыве она показала время 23,71 секунды. Серебро выиграла Мег Харрис из Австралии (23,97), бронзу — китаянка Чжан Юйфэй (24,20).

Ранее на Играх в Париже Шестрем победила на дистанции 100 метров вольным стилем.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

50 м в/с

Финал

1. Сара Шестрем (Швеция) — 23,71

2. Мег Харрис (Австралия) — 23,97

3. Чжан Юйфэй (Китай) — 24,20