Олимпийская чемпионка собирается принять антибиотики перед заплывом в Сене

Олимпийская чемпионка 2016 года в плавании на открытой воде Шарон ван Раувендал заявила, что примет небольшую дозу антибиотиков для предотвращения диареи перед заплывом в Сене на Играх в Париже.

«За несколько дней до заплыва я приму легкую дозу антибиотиков для профилактики, чтобы предотвратить диарею. В прошлом году я тоже так делала, и тогда у меня немного сводило живот, ощущения, словно во время менструации», — приводит слова ван Раувендал AD.

В акватории Сены пройдут олимпийские соревнования по триатлону с 30 по 31 июля и 5 августа, а по плаванию на открытой воде — 8 и 9 августа.

Перед началом Игр-2024 было установлено повышенное содержание патогенных бактерий в реке Сена. На устранение проблемы были проведены многочисленные мероприятия по очистке водоема.

Ранее министр спорта Франции Удеа Кастера и мэр Парижа Анн Идальго искупались в Сене.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ван Раувендал является олимпийской чемпионкой 2016 года в заплыве на 10 км. Также на ее счету серебро Игр в Токио-2020 (10 км).