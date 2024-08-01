Плавание на Олимпиаде 2024: расписание соревнований и трансляции 1 августа

Сегодня, 11:30
Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.
12:00. 200 м на спине (женщины). Квалификация;
12:18. 50 м вольным стилем (мужчины). Квалификация;
12:47. 200 м комплекс (мужчины). Квалификация;
13:05. Женщины. Эстафета 4х200 м вольным стилем. Квалификация.
21:30. 200 м баттерфляй (женщины). Финал;
21:38. 200 м на спине (мужчины). Финал;
21:46. 50 м вольным стилем (мужчины). Полуфиналы;
22:11. 200 м брассом (женщины). Финал;
22:19. 200 м на спине (женщины). Полуфиналы;
22:47. 200 м комплекс (мужчины). Полуфиналы;
23:03. Женщины. Эстафета 4х200 м вольным стилем. Финал.
Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».