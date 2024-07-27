Плавание на Олимпиаде 27 июля: расписание соревнований и где смотреть трансляции

Сегодня, 10:00
Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.
. Плавание. 100 м баттерфляем, квалификация (ж)
. Плавание. 400 м вольным стилем, квалификация (ж)
12:30. Плавание. 100 м брассом, квалификация (м)
12:45. Плавание. 400 м вольным стилем, квалификация (м)
13:15. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, квалификация (ж)
13:26. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, квалификация (м)
21:30. Плавание. 100 м баттерфляем, полуфиналы (ж)
21:42. Плавание. 400 м вольным стилем, финал (м)
22:12. Плавание. 100 м брассом, полуфиналы (м)
22:34. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, финал (ж)
22:44. Плавание. Эстафета 4x100м вольным стилем, финал (м)
Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».