Плавание на Олимпиаде: смотреть трансляцию заключительного дня соревнований в бассейне

В воскресенье, 4 августа, продолжится Олимпийский турнир по плаванию. Соревнования проходят в универсальном зале Пари-Ла-Дефанс Арена.

Всего будет разыграно 37 комплектов медалей (18 у мужчин и женщин и 1 смешанное соревнование), включая два 10-километровых заплыва в открытой воде. В сравнении с Олимпийскими играми 2020 года программа соревнований по плаванию не изменилась.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.

Плавание: расписание трансляций соревнований 4 августа

19.30 Женщины. 50 м, вольный стиль. Финал

19.36 Мужчины. 1500 м, вольный стиль. Финал

20.06 Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

20.26 Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.