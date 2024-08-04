Плавание на Олимпиаде: смотреть трансляцию заключительного дня соревнований в бассейне

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В воскресенье, 4 августа, продолжится Олимпийский турнир по плаванию. Соревнования проходят в универсальном зале Пари-Ла-Дефанс Арена.
Всего будет разыграно 37 комплектов медалей (18 у мужчин и женщин и 1 смешанное соревнование), включая два 10-километровых заплыва в открытой воде. В сравнении с Олимпийскими играми 2020 года программа соревнований по плаванию не изменилась.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.
Плавание: расписание трансляций соревнований 4 августа
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.