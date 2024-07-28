Плавание на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 13:30
Соревнования по плаванию в рамках Олимпиады стартовали 27 июля и завершатся 9 августа. В программе: эстафета 4х100 м в/с, 100 м брасс, 100 м баттерфляй, 400 м комплекс, 200 м в/с, 100 м н/с, 800 м в/с , 1500 м в/с, 200 м комплекс, эстафета 4х200 м в/с, эстафета 4х100 м комбинированная, 10 км, открытая вода.
12:00. Мужчины. Эстафета 4х100 м в/с. Предварительные заплывы
12:00. Мужчины. 100 м брасс. Предварительные заплывы
12:00. Мужчины 400 м в/с. Предварительные заплывы
12:00. Женщины. Эстафета 4х100 м в/с. Предварительные заплывы
12:00. Женщины. 400 м в/с. Предварительные заплывы
12:00. Женщины. 100 м баттерфляй. Предварительные заплывы
21:30. Женщины. 100 м баттерфляй. Полуфиналы
21:42. Мужчины. 400 м в/с. Финал
21:55. Женщины. 400 м в/с. Финал
22:15. Мужчины. 100 м брасс. Полуфиналы
22:37. Женщины. Эстафета 4х100 м в/с. Финал
22:50. Мужчины. Эстафета 4х100 м в/с. Финал
21:30. Мужчины. 400 м комплекс. Финал
21:45. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал
22:54. Мужчины. 100 м брасс. Финал
21:30. Женщины. 400 м комплекс. Финал
21:43. Мужчины. 200 м в/с. Финал
22:22. Мужчины. 100 м брасс. Финал
22:32. Женщины. 100 м брасс. Финал
22:48. Женщины. 200 м в/с. Финал
21:57. Женщины. 100 м н/с. Финал
22:03. Мужчины. 800 м в/с Финал
22:59. Мужчины. Эстафета 4х200 м в/с. Финал
21:30. Женщины. 100 м в/с. Финал
21:36. Мужчины. 200 м баттерфляй. Финал
22:04. Женщины. 1500 м в/с. Финал
23:08. Мужчины. 200 м комплекс. Финал
23:15. Мужчины. 100 м в/с. Финал
12:00. Мужчины. 50 м в/с. Предварительные заплывы
21:30. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал
21:37. Мужчины. 200 м н/с. Финал
22:03. Женщины. 200 м комплекс. Финал
22:48. Женщины. Эстафета 4х200 м в/с. Финал
21:37. Мужчины. 50 м в/с. Финал
21:39. Женщины. 200 м н/с. Финал
21:49. Женщины. 200 м комплекс. Финал
21:30. Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал
21:59. Женщины. 200 м комплекс. Финал
22:09. Женщины. 800 м в/с. Финал
22:33. Микст. Эстафета 4х100 м комбинированная. Финал
19:30. Женщины. 50 м в/с. Финал
19:36. Мужчины. 1500 м в/с. Финал
20:12. Мужчины. Эстафета 4х100 м комбинированная. Финал
20:35. Женщины. Эстафета 4х100 м комбинированная. Финал
8:30. Женщины. 10 км, открытая вода. Финал
8:30. Мужчины. 10 км, открытая вода. Финал
В соревнованиях принимает участие российский пловец Евгений Сомов.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.