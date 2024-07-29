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Париж-2024

Сегодня, 20:30

Плавание: смотреть трансляцию соревнований 29 июля на Олимпиаде 2024

Олимпийский турнир по плаванию продолжится 29 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Арена «Ла Дефанс».
Фото Global Look Press
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В понедельник, 29 июля, продолжится Олимпийский турнир по плаванию. Соревнования проходят в универсальном зале Пари-Ла-Дефанс Арена.

Всего будет разыграно 37 комплектов медалей (18 у мужчин и женщин и 1 смешанное соревнование), включая два 10-километровых заплыва в открытой воде. В сравнении с Олимпийскими играми 2020 года программа соревнований по плаванию не изменилась.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Плавание: расписание трансляций соревнований 29 июля

12.00 Женщины. 400 м, комплекс. Предварительные заплывы

Женщины. 100 м, спина. Предварительные заплывы

Мужчины. 800 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

21.30 Женщины. 400 м, комплекс. Финал

21.43 Мужчины. 200 м, вольный стиль. Финал

22.00 Женщины. 100 м, спина. Полуфинал

22.22 Мужчины. 100 м, спина. Финал

22.32 Женщины. 100 м, брасс. Финал

22:48 Женщины. 200 м, вольный стиль. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

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