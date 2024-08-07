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Париж-2024

Сегодня, 09:28

Пловцам разрешили тренироваться в Сене перед соревнованиями на открытой воде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сена.
Фото AFP
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Организаторы Олимпийских игр-2024 в Париже разрешили пловцам проводить тренировки в Сене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

По информации источника, на данный момент многие спортсмены готовы отказаться от тренировки в Сене из-за опасений за свое здоровье.

10-километровый женский марафон состоится на Олимпиаде в среду, 7 августа. 8 августа пройдет аналогичный мужской заплыв.

4 августа стало известно, что бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после одиночных соревнований по триатлону на Играх в Париже. Из-за этого сборная Бельгии была вынуждена сняться со смешанной эстафеты.

Тренировки пловцов в&nbsp;реке Сене снова отменены. Новые проблемы загрязнения Сены. В Париже снова отменили тренировки пловцов на реке

Источник: РИА «Новости»
Плавание
Олимпиада
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