Пловцам разрешили тренироваться в Сене перед соревнованиями на открытой воде

Организаторы Олимпийских игр-2024 в Париже разрешили пловцам проводить тренировки в Сене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

По информации источника, на данный момент многие спортсмены готовы отказаться от тренировки в Сене из-за опасений за свое здоровье.

10-километровый женский марафон состоится на Олимпиаде в среду, 7 августа. 8 августа пройдет аналогичный мужской заплыв.

4 августа стало известно, что бельгийскую спортсменку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после одиночных соревнований по триатлону на Играх в Париже. Из-за этого сборная Бельгии была вынуждена сняться со смешанной эстафеты.